Keman Sanatçısı Laçin Akyol’un Acı Kaybı

ISAŞIRTICI KAZA VE AĞIR YARALANMA

İsviçre’de müzik eğitimi alan Laçin Akyol, kayak yaparken ayağını kırması nedeniyle geçen ay Mersin’e döndü. 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Ç.’nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanma meydana geldi.

ŞÜPHELİ KAZANIN SONUCU VE KAYIP

Akyol, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen, önceki gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ailenin, kızlarının organlarını bağışladığı öğrenildi.

AİLESİ VE SANAT CAMİASINDAN VEDA TÖRENİ

MDOB sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol için bugün MDOB binasında bir tören düzenlendi. Törenin ardından genç sanatçının cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığına götürüldü.