Keman Sanatçısı Laçin Akyol’un Organları Bağışlandı

TRAJİK KAZA VE BEYİN ÖLÜMÜ

Mersin’de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’un (18), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. İsviçre’de müzik eğitimi alan Akyol’un, kayak yaparken ayağı kırıldığında geçen ay Mersin’e döndüğü bildirildi. Akyol’un organları, ailesi tarafından bağışlandı.

MÜZİK EĞİTİMİ VE YETENEKLERİ

Laçin Akyol, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak İsviçre’de bir üniversitede müzik eğitimi alıyordu. 25 Ocak tarihinde Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpmasına maruz kaldı ve yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Akyol’un beyin ölümü, dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

AİLESİNDEN ORGAN BAĞIŞI

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Genç kemancı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin birçok konserinde sahne almıştı. Ayrıca 2015’te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda 3’üncü olarak önemli bir başarı elde etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol’a hediye bir keman göndermişti.