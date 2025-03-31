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Kenan Yıldız Rekor Kırıyor!

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KENAN YILDIZ’IN GOL REKORU

Juventus’un genç futbolcusu Kenan Yıldız, ligde toplamda 7 gole ulaşarak, 1990 yılından bu yana Torino kulübü tarihinde en çok gol atan 20 yaş altı oyuncu olmayı başardı.

MİLLİ FUTBOLCU DEL PIERO’YU GEÇTİ

Idol olarak gördüğü efsane futbolcu Alessandro Del Piero’yu geride bırakan Yıldız, Moise Kean ile birlikte 7’şer golle zirveye yerleşti. Del Piero ise 6 golle Yıldız’ın hemen arkasında yer alıyor. Genç futbolcu, bir gol daha atması durumunda liderliği tamamen eline alacak. Ayrıca, Yıldız, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç oyuncusu unvanına da sahip oldu.

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