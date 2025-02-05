Kenan Yıldız Serie A’da Ayın Golü Seçildi

KENAN YILDIZ’IN BAŞARISI

Juventus formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ligin 20. haftasında Torino’ya attığı golle İtalya Serie A’da “Ocak ayının golü” ödülünü kazandı. Serie A’nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun Torino derbisindeki golünün, sosyal medya üzerinden taraftarlar tarafından en fazla oy alan gol olduğu belirtildi.

MARTINEZ’İ GEÇTİ

Kenan Yıldız’ın Torino’ya ceza sahası dışından vurduğu gol, oylamayı kazanarak, Inter formasını giyen Lautaro Martinez’in Empoli’ye karşı attığı golü geride bıraktı.

PERFORMANSI

Genç hücum oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 33 maça çıkarken 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM TEBRİK ETTİ

A Milli Futbol Takımlarının resmi X hesabından yapılan bir paylaşımla Kenan Yıldız kutlandı. Paylaşımda, “A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın Torino karşısında attığı gol, İtalya Serie A resmi sosyal medya hesaplarının takipçileri tarafından verilen oylarla ayın golü seçildi. Tebrikler Kenan!” ifadelerine yer verildi.