Kennedy Trump’ın Beslenme Alışkanlıklarını Eleştirdi

Siyasetçilerin podcast’lerde yer alması Amerika’da yaygın bir hale geldi. Bu kapsamda Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., katıldığı bir podcastte ABD Başkanı Donald Trump’ın beslenme alışkanlıkları hakkında yorumlarını paylaştı.

YEDİĞİ ŞEYLER SADECE ZEHİR

Trump’ın gıda tercihlerini eleştiren Kennedy, seyahatler sırasında yediği yiyeceklerin ‘gerçekten kötü’ olduğunu belirtti. Ayrıca, Trump’ın su yerine sürekli diyet kola içtiğini ifade etti. Kennedy, “Yediği şeyler sadece zehir. Bütün gün kendini zehirle pompalıyor. Bu biyolojik şartlarda ve bu beslenme tarzıyla nasıl hayatta kaldığını gerçekten bilmiyorum.” dedi.

FAST-FOOD ZİNCİRLERİNİN GIDALARINA GÜVENİYOR

Kennedy, Trump’ın yalnızca seyahatlerinde bu şekilde beslendiğini vurguladı ve “Büyük fast-food zincirlerinin gıdalarına güveniyor çünkü yoldayken zehirlenmek veya hasta olmak istemiyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

SEYAHATLER HARİCİNDE İYİ BESLENİYOR

Seyahat dışında Trump’ın genellikle ‘oldukça iyi yemekler’ yediğini de ekleyen Kennedy, bu konuda bir denge kurulduğuna dikkat çekti.

BİR İLAHIN BÜNYESİNE SAHİP

Kennedy, beslenmedeki olumsuz durumun aksine Trump’ın fiziksel dayanıklılığını övdü ve “İnanılmaz bir sağlığı var. Bir ilahın bünyesine sahip.” ifadesini kullandı.