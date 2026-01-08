Kentsel Dönüşümde Elektronik Bildirim Dönemi Başladı

kentsel-donusumde-elektronik-bildirim-donemi-basladi

Türkiye genelinde deprem riskiyle mücadele amacıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir yenilik gerçekleştirildi. Yeni düzenlemeye göre, dönüşüm kapsamına alınmış binalardaki hak sahiplerine yapılacak bildirimler artık elektronik ortamda iletilecek. Ancak e-Devlet üzerinden gönderilen bu bildirimleri takip etmeyen ya da onay sürecini gözden kaçıran vatandaşlar, mülkiyet haklarını kaybetme tehlikesiyle karşılaşabiliyor.

FİZİKİ TEBLİGAT DEVREDİŞTEN KALKTI

Eski sistemde, tebligat süreçleri aylara yayılan bir yoğunlukta ilerliyordu ve bu durum; kentsel dönüşüm projelerinin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyordu. Yeni uygulama ile beraber, dönüşüm kararına ilişkin bütün bilgilendirmeler doğrudan hak sahibinin e-Devlet hesabında yer alacak. Bu şekilde süreçlerin hızlandırılması hedeflenirken, mülk sahiplerine dijital bildirimlerini düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü getiriliyor.

