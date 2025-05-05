Kentsel Dönüşümde Kapsamlı Hazırlık Yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kızılay’ın önemli başarılarından bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kızılay kan talebinin yüzde 97’sini karşılayabiliyor. Kızılay’ın aktif bağışçı sayısı 1 milyon 179 bine ulaştı ve 2024’te bu rakam 33 milyon kişiye çıkacak” dedi. İstanbul depremi sonrasında gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarını da vurgulayan Erdoğan, “Kentsel dönüşüm için kaybedecek vaktimiz yok. Kentsel dönüşüm çalışmalarında kapsamlı hazırlık yapıyoruz. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında güncel rakamlar paylaşıldı. İdeolojik takıntılarla önümü engel koyanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar.” şeklinde konuştu.

Kızılay Büyüklüğü ve Depremle Mücadele

Erdoğan’ın açıklamalarından bazı önemli noktalar şöyle: “Kızılay’ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Önceki hafta İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde Kızılay’ımız oradaydı. Mega projelerin, ciddi deprem projelerinin koca bir balon olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kızılay, İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Depremle sarsılan kardeşlerimiz, kimin iş yaptığını, kimin şov yaptığını bir kez daha anladı.”

Gazze’ye Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’ın uluslararası yardım faaliyetlerine de dikkat çekti. “Kızılay, İsrail saldırılarının başladığı günden beri Gazzeli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadı. Kızılay, insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstleniyor. Kimsenin ulaşamadığı bölgelerde Kızılay, mahzun gönüllere umut aşılıyor.” ifadelerini kullandı.