Kentsel Dönüşümde Kiracılara Çifte Tazminat Fırsatı

Depremler Sonrası KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI

Kentsel dönüşüm süreci, depremlerin ardından hız kazandı. Bu kapsamda çok sayıda bina dönüşüme tabi tutulurken, bu binalarda yaşayan kiracılar haklarını araştırma çabası içerisine girdi. Kentsel dönüşüm nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan kiracılar, çifte tazminat talep edebiliyor.

TAZMİNATLA BİRLİKTE BİR YILLIK KİRA BEDELİ DE ALINIYOR

Kentsel dönüşüm nedeniyle evden ayrılan eski kiracılar, tazminat alma hakkına sahip olabiliyor. İnşaat tamamlandığında dairesini yeniden kiraya vermek isteyen ev sahibi, öncelikle eski kiracısına başvurmadığı takdirde bir yıllık kira bedelini bu kiracıya ödemekle yükümlü hale geliyor. Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, kentsel dönüşüm sürecinde taşınmazı tahliye eden ev sahibinin kiralamada öncelikli olarak eski kiracısı olduğunu vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇLERİN ÖNEMİ

Kezer’in verdiği bilgilere göre, noterden tebligat gönderilmesi zorunludur. Eğer bir ay içinde kiracı dönüş yapmazsa, ev sahibi yeni kiracı bulma hakkını elde ediyor. Ancak tebligatın yapılmadığını öğrenen eski kiracının dava açma hakkı bulunduğu da hatırlatıldı. Kiracı tahliye tarihinden itibaren üç yıl süre içerisinde tazminat talep edebiliyor ve bu tazminat, eski kira bedeline göre hesaplanıyor. Eski kiracı, bir yıllık kira bedelini tazminat olarak alabiliyor.