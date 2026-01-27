Kentsel Dönüşümde Kiracılara Çifte Tazminat İmkanları

DEPREMLER SONRASI KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Depremler akabinde kentsel dönüşüm süreci hız kazanmış durumda. Çok sayıda yapı dönüşüm kapsamında değerlendirilirken, bu binalarda yaşayan kiracılar haklarını araştırmaya yöneliyor. Kentsel dönüşüm sebebiyle evinden çıkmak zorunda kalan kiracılar, çifte tazminat alma imkanına sahip.

KİRA BEDELİ DE TAZMİNATA EKLENEBİLİYOR

Kentsel dönüşüm nedeniyle konutunu tahliye eden eski kiracılar, tazminat talep edebiliyor. Yapı tamamlanmasının ardından ev sahibi, dairesini tekrar kiraya vermek istediğinde ilk olarak eski kiracısıyla iletişime geçmezse, bir yıllık kira bedelini ona ödemekle yükümlü olabiliyor. Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, kentsel dönüşüm kapsamında taşınmazını tahliye eden ev sahibinin başka birine kiraya verme hakkının bulunmadığını belirtirken, eski kiracının öncelik taşıdığını vurguladı.

KİRA SÜRESİ DOLDUĞUNDA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULABİLİYOR

Kezer, “Noter aracılığıyla tebligat gönderilmesi şart. Eğer kiracı bir ay içerisinde dönüş yapmazsa, yeni kiracıya kiralama hakkı doğuyor. Bildirimde bulunmadığını öğrendiği takdirde dava açma hakkı söz konusu.” ifadelerini kullandı. Tahliyenin gerçekleştiği tarihten itibaren üç yıllık sürenin önemli olduğunu dile getiren Kezer, tazminat hakkının eski kira bedeline göre hesaplandığını ve eski kiracının bir yıllık kira bedelini kazanabileceğini belirtti.