Kentsel Dönüşümde Reform: Yıkım ve Satış Süreçleri Değişti

04 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişiklik, kentsel dönüşüm süreçlerinin daha şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önemli yenilikler içeriyor. Söz konusu düzenlemenin detayları, kentsel dönüşüm çerçevesinde arsa ve konut sahiplerini doğrudan etkileyen kararları kapsıyor. Hak sahipleri için bu değişikliklerin bilinmesi birçok açıdan büyük önem taşıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, uygulama yönetmeliğindeki bu değişiklikle birlikte, riskli yapıların yıkılmasının ardından arsa haline gelen taşınmazların tapu kütüğündeki riskli yapı şerhinin, bu yapının yıkımına ilişkin belgelerle ilgililerin talep etmesi veya Başkanlık ya da İdarenin bildirimine istinaden, ilgili tapu müdürlüğünce silineceğini duyurdu. Riskli yapı şerhinin terkin edilmesinin ardından taşınmazın tapu kütüğünde 6306 sayılı Kanun kapsamında olduğuna dair bir açıklama yapılacak ve parselde gerçekleştirilecek işler ve işlemler yine bu kanun çerçevesinde yürütülecek. Bu düzenleme, riskli binaların yıkım sürecini önemli ölçüde hızlandıracak unsurlar barındırıyor.

İSTEM ÜZERİNE TOPLANTI YAPILACAK

Riskli yapıları içeren parsellerde yeni uygulamalara ilişkin kararların alınabilmesi için, maliklerden birinin talebiyle tüm malikler toplantıya çağrılacak. Toplantının yeri ve zamanı, ilgili muhtarlıkta ya da riskli yapıların henüz yıkılmadığı durumlarda bina kapısında veya duyuru panosunda on beş gün süreyle ilan edilmek suretiyle veya noter aracılığıyla malikliklere bildirilecek. İlan ile yapılan bildirimlerde toplantı yeri ve zamanı, ilanın son günü itibarıyla tüm paydaşlara ulaştırılmış sayılacak. Toplantıda geçmişte olduğu gibi salt çoğunluk kararı aranacak.

ALINAN KARARLARA İTİRAZ HAKKI TANINIYOR

Toplantı, hisseleri oranında paydaşların en az salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilirken, en az salt çoğunlukla kabul edilen karar, taraflarca imzalanarak tutanağa geçirilecek. Karar ve anlaşma şartlarının yer aldığı teklife ilişkin bilgiler, bu karara katılmayanlara, tapuya elektronik tebligat adresini belirtenlere elektronik olarak, diğerlerine ise noter veya ilgili muhtarlık aracılığıyla on beş gün süreyle ilan edilerek iletilecek. Bu süre zarfında itiraz hakkı mevcut. İlanla yapılan bildirimin detaylarında; salt çoğunluk ile alınan karara dair anlaşan maliklerin imzaladığı karar tutanağı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İdare veya TOKİ tarafından hazırlanan anlaşma oranını gösteren belge ve teklif herkese duyurulacak.

15 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ GEÇERSE DEVLET EL KOYACAK

Karara katılmayanların on beş gün içinde teklifin incelenmemesi veya salt çoğunlukla kabul edilen karar ve teklifin onaylanmaması durumunda, arsa payları, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından belirlenmiş veya ettirilmiş rayiç değerden az olmamak kaydıyla, anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma ile satılacak. Aynı arsa sahiplerine gerçekleştirilmediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, rayiç bedeli dönüşüm projesini gerçekleştirecek Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya TOKİ tarafından ödenecek ve mülk alındığında, dönüşüm projesinin maliklerce yürütüldüğü bölgelerde satış yapılıncaya kadar öncelikle diğer paydaşlara satış işlemi tekrarlanacak; riskli yapılarda ise, yapılan anlaşmaya uygun olarak işlem yapılması kabul edilecektir.

BİNA YIKILDIKTAN SONRA SATILACAK

Riskli yapı olarak belirlenen binanın yıkılmasının ardından arsa haline gelen taşınmazlarla ilgili satış kararı alınması durumunda, bu satış öncelikle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya Bakanlığa bağlı kuruluşlar veya TOKİ’ye teklif edilecek. Dönüşüm projesini yürüten Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya TOKİ gerekli görmesi halinde, arsa payları satın alınanlarla konut veya iş yeri sözleşmesi imzalayabilecek.

YENİ YAPI YAPMA ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR

Uygulama alanında zemin kaynaklı nedenlerden ya da herhangi bir afet tehdidi sebebiyle yapılaşma hakkının bulunmaması durumunda, yeni yapı, uygulama alanı dışında başka bir parselde inşa edilebilecek. Riskli yapının bulunduğu parselin yapı haklarının, imar hakkı aktarımı ile başka bir parselde kullanılması durumunda; tüm maliklerin aynı parselde şuyulandırılması ve o parseldeki diğer maliklerin onayının olması şartıyla, yeni parseldeki uygulamalar kanun çerçevesinde yürütülecek. Böyle bir durumda, kanundan doğan hakların uygulanabilirliğine dair, uygulama alanının bulunduğu ildeki müdürlükten yazı temin edilecek ve bu yazı ilgili belediyelere ve tapu müdürlüklerine bildirilecek.