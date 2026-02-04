Kentsel Dönüşümde Yönetmelik Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 6306 sayılı kanuna ilişkin yönetmelikte düzenlemeler yaptı. Riskli yapıların yıktırılması sürecine ve sonrasında yapılacak işlemlere dair kurallarda değişiklikler yansıtıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

RİSKLİ YAPILARDA YENİ DÜZENLEMELER

Yönetmelikteki değişiklikle birlikte, riskli yapının yıkılmasının ardından arsa haline gelen taşınmazın tapu kütüğündeki beyanlar hanesindeki riskli yapı şerhinin, yıktırma belgelerine dayalı olarak, tarafların talebi ya da Başkanlık veya İdarenin bildirimi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce silineceği ifade edildi. Riskli yapı şerhinin kaldırılmasının ardından, taşınmazın tapu kütüğünde 6306 sayılı Kanun kapsamını belirten bir notun yer alacağı ve parselde gerçekleştirilecek işlemlerin yine bu kanun çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.

TEVHİT İÇİN SALT ÇOĞUNLUK GEREKECEK

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etaptaki parsellerin tevhit edilmesi için, yıktırılmış yapı şartı aranmaksızın ve yapıların paydaşları dikkate alınmaksızın, parsel hissedarlarının salt çoğunluğunun kararıyla işlemlerin gerçekleştirileceği vurgulandı. Bu kapsamda ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil, yeniden bina yaptırma ile yapıların paylarının satışı gibi işlemler yapılabilecek.

TOPLANTI TALEBİ GEREKİYOR

Riskli yapıların bulunduğu parsellerde yeni uygulamalar hakkında karar almak için, maliklerden birinin istemiyle tüm maliklerin toplantıya çağrılacağı; toplantı yerinin ve zamanının muhtarlıkta veya bina kapısında ilan edilerek, ya da noter üzerinden bildirileceği aktarıldı. Toplantıda, paydaşların hisseleri oranında en az salt çoğunluktan alınan kararların tutanağa bağlanması sağlanacak.

KARARA KATILMAYANLAR İNCELEYEBİLECEK

Karara katılmayan maliklere yapılacak bildirimlerin ardından, tekliflerin incelenmesi için gerekli olan belgelerin muhtarlığa teslim edileceği ya da anlaşma sağlayan müteahhit ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından belirlenen adreste incelenebileceği ifade edildi.

EVALET VE YENİ SATIŞ PROSEDÜRÜ

Elektronik bildirimlerin yapıldığı tarihe göre belirli süreler geçtikten sonra, teklifin incelenmemesi durumunda, arsa paylarının anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı ve satım gerçekleştirilemediğinde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedelinin dönüşüm projesiyle ödeneceği belirtildi.

YIKIM SONRASI SATIŞ İŞLEMLERİ

Riskli binanın yıkılmasının ardından arsa haline gelen taşınmazların satışı, öncelikle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na teklif edilecek. Eğer dönüşüm projesi gerçekleştiren kurum kabul ederse, arsa paylarının satın alınması konusunda sözleşme görüşmeleri yapılacağı bildirildi.

PARSER BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Birden fazla riskli yapı alanını içeren parsellerin tevhit edilmesine dair, sahipleri oranında salt çoğunlukla karar alınması gerekeceği açıklandı. Ayrıca, yapılaşma hakkının aktarımı durumunda maliklerin muvafakatiyle yeni uygulamaların hukuka uygun olarak yürütüleceği belirtildi.

ZEMİN UYGUN DEĞİLSE YENİ PARSELE TAŞINMA OLACAK

Uygulama alanında mevcut yapıların zemininin uygun olmaması durumunda, yeni yapıların başka parselde yapılabileceği kaydedildi. Yapılaşma hakkının başka bir parsele geçirilebilmesi için, tüm maliklerin aynı parselde buluşması ve muvafakat etmesi gerekecek.

İLERİDE YENİ SATIŞLAR GERÇEKLEŞEBİLİR

Eğer ilk satışta paydaşlar hissesini satın almazsa, sonraki satış işlemleri için gerekli duyurular gerçekleştirileceği ve bu durumda satışın detaylarının ilan panosunda ve elektronik ortamda duyurulacağı aktarıldı.

TAPU HARÇ MUAFİYETİ SAĞLANACAK

Riskli yapının bulunduğu arsanın yeni parsellerle tevhit edilmesi halinde, tapu harcı ve ücret muafiyetlerinden faydalanılacağı ifade edildi. Ayrıca, 1 Ocak 2024 itibarıyla düzenlenen yapı ruhsatları kapsamındaki teminatların, müteahhit talebiyle yüzde 6 oranına göre yeniden düzenlenebileceği belirtildi.