Sakız Adası’ndaki Trajik Deniz Kazasında 15 Ölü

Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarında 3 Şubat Salı gecesi gerçekleşen üzücü deniz kazasında, göçmen ve mülteci taşıyan bir tekne ile Yunan Sahil Güvenlik botunun çarpışması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı. Facianın ardından, günün ilk ışıklarıyla birlikte Sakız’ın doğusundaki Vrontados bölgesinde Mirsinidi Plajı açıklarında kayıpları bulmak için yoğun deniz ve hava arama kurtarma çalışmaları başladı. Operasyonlara Sahil Güvenlik’e ait beş bot ve bir helikopter katıldı.

CESETLER DENİZDEN CARETİLDİ

Yetkililerden elde edilen verilere göre, denizden 11’i erkek, 3’ü kadın olmak üzere 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ağır yaralı olarak Sakız Devlet Hastanesi’ne götürülen bir kadın ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi sürecinde olan 24 yaralıdan 7’si erkek, 6’sı kadın ve 11’i çocuk. Yaralılardan üçü, hayati organlarındaki ciddi hasar nedeniyle acil ameliyata alındı. Ayrıca hamile olan iki kadının da ameliyat edileceği, fakat yapılan kontrollerde bebeklerin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralıların çoğunda karaciğer yırtılması, böbrek hasarı ve ciddi kafa travmalarının tespit edildiği ifade edildi. Doktorlar, bu bulguların çarpışmanın şiddetini gösterdiğini vurguladı. Gece boyu en az üç kritik ameliyat gerçekleştirildi.

İKİ PERSONEL DE YARALANDI

Çarpışma sırasında Sahil Güvenlik botunda bulunan bir erkek ve bir kadın personel hafif yaralandı. Yaralı iki personel, Sakız (Hios) Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı erkek personelin kolundan, kadın personelin ise hafif beyin sarsıntısı geçirmiş olduğu bildirildi.

FACİANIN SEBEP OLDUĞU KAZA

İlk bilgilere göre, Salı gecesi Koyun Adaları’ndan hareket eden bir Sahil Güvenlik devriye botu, Sakız açıklarında yaklaşık 30 göçmenin bulunduğu hızlı bir tekneyi tespit etti. Göçmenlerin çoğunun Orta Doğu kökenli olduğu belirtiliyor, ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Sahil Güvenlik botu, tekneyi belirlenen rotaya uyması konusunda uyardı. Ancak her iki teknenin de hız yaptığının ve hatta tehlikeli manevraların gerçekleşmiş olabileceğinin düşünüldüğü kaydedildi. Hangi teknenin diğerine çarptığına dair netlik henüz sağlanamazken, olayın tüm detaylarıyla Sahil Güvenlik ve Denizcilik Bakanlığı tarafından yürütülecek soruşturmanın ardından açıklığa kavuşacağı ifade edildi. Ancak çarpışmanın son derece şiddetli olduğu kesin.

SİLAH SESLERİ İDDİASI OLABİLİR

Gece boyunca bazı kaynaklar, silah seslerinin duyulduğu veya ateş açıldığı yönünde iddialar öne sürdü. Ancak hastaneye getirilen yaralıların üzerindeki travmaların ateşli silah yaralanmalarına işaret etmediği ve bu konuda resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.