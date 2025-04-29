Kenya’da Organ Kaçakçılığı Tartışılıyor

ALMANYA’DAN KENYA’YA ORGAN YOLCULUĞU

Almanya’da yaşayan Sabine Fischer-Kugler, yıllarca bağışlanan bir böbrekle hayatını sürdürmüş, ancak bu böbrekle daha fazla yaşamaz hale gelmişti. Tekrar diyalize dönmek zorunda kalan Sabine, çaresiz bir şekilde yurtdışında çözüm aramaya karar verdi. Kenya’daki tartışmalı Mediheal Kliniği’ne yönelen Sabine, burada bir organ nakli sürecine girdi. Almanya’da kayıtlı bir internet sitesi üzerinden Medlead adlı bir şirkete ulaşan Sabine, yalnızca dört ila altı hafta içinde böbrek nakli sözü aldığını öğrenmişti. Ancak, bu sistemin arkasında herhangi bir somut bilgi olmayan karmaşık bağlantılar uzanıyordu.

ŞÜPHELİ KİŞİLERİN İLGİSİ

Onedio’nun derlediği habere göre, bu sözde profesyonel yapının ardında, geçmişinde organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları bulunan Robert Shpolansky gibi tartışmalı isimler bulunuyor. Kenya’da böbrek nakli olmak isteyen hastalar, internet siteleri aracılığıyla WhatsApp görüşmeleriyle yönlendiriliyor. Bu süreç, genellikle gizli yollarla ilerliyor.

BÖBREK SATIŞI VE SAĞLIK SORUNLARI

Gençler, 2.000 ila 5.000 Euro arasında değişen bedeller karşılığında böbreklerini satabiliyor. Ancak, ameliyat sonrası pek çok hasta ciddi sağlık sorunları ile karşılaşıyor. Bazı durumlarda ise cerrahi sürecin karşılığında alacakları paranın tamamını bile alamıyorlar.

DW’de yer alan habere göre, Medlead’in arkasında İsrail vatandaşı Robert Shpolanski olduğu biliniyor. 2016 tarihli Tel Aviv Sulh Mahkemesi iddianamesine göre Shpolanski, “çok sayıda yasa dışı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirmekle” suçlanıyor. Bu suç örgütünün liderinin Boris Wolfman olduğu ifade ediliyor. Shpolanski, Wolfman ile herhangi bir bağı olduğu iddialarını kesin biçimde reddediyor.