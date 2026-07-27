Kerem Alışık Sette Duygulandı

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Bir grup insan, bir tablo ile birlikte poz veriyor
Kerem Alışık, annesinin vefatının yıldönümünde duygusal anlar yaşadı ve hayranından anlamlı bir hediye aldı.
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Kerem Alışık, Kanal D’nin yeni sezon dizisi ‘Haysiyet’te Sadık Karlıova karakterini canlandıracak. Oyuncu, ilk set gününde duygu dolu anlar yaşadı. Annesi Çolpan İlhan’ın vefatının 12. yıldönümünde hayranından anlamlı bir hediye aldı.

ANNE ÖZLEMİ SETE TAŞINDI

Sadri Alışık ile Çolpan İlhan’ın birlikte resmedildiği özel çizimi gören Kerem Alışık çok sevindi. Annesine duyduğu özlemi duygusal sözlerle dile getirdi. “Çolpan yıldızı kayboluverdi” diyerek üzüntüsünü ifade etti.

HAYRANLARDAN ANLAMLI HEDİYE

Oyuncu, “Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali” ifadelerini kullandı. “Annen yok, kimsen yok” sözleriyle duygularını paylaştı. Set ekibi de oyuncunun bu anlarına duyarsız kalmadı.

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