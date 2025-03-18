Kerem Demirbay’a Sürpriz Samsunspor İlgisi!

Galatasaray, Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu elde etmek için mücadelesini sürdürüyor. Aynı zamanda gelecek sezonun kadro yapılandırmasına da hız verildi. Sarı-kırmızılı takımda kalacak ve gidecek oyuncular konusunda taraftarların merakı oldukça yüksek. Ancak son gelişmeler, Kerem Demirbay’ın beklenmedik bir transferle gündeme geleceğini gösteriyor.

CUSTA VE JAKOBS’UN DURUMU: KOLDE OYUNCULAR GÜNDEMDE

Galatasaray’da Carlos Cuesta, son Antalyaspor maçında yedek kulübesinde otursa da Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez ile sahada olmayı planlıyor. 21 Mart’ta Brezilya deplasmanında ilk 11’de başlaması beklenen Cuesta, dünkü antrenmanda as takım ile birlikte çalıştı. Diğer yandan, sakatlıktan dolayı uzun süredir sahalardan uzak kalan İsmail Jakobs, eski takımı Köln’ü izlerken “Geri dönecek misin?” sorusuna, “Futbolda her şey mümkün, ama Galatasaray’da mutluyum ve hedeflerim var. Misyonumu tamamladıktan sonra konuşuruz” şeklinde cevap verdi. Ancak esas dikkat çekici haber, Kerem Demirbay ile ilgili.

KEREM DEMİRABAY’A SÜRPRİZ TALEP: SAMSUNSPOR DEVREDE

Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda ilerlerken, Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay’ı da transfer listesine aldı. Fenerbahçe’ye rakip olan bu Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Kerem’i kadrosunda görmek istediğini açıkça belirtti. Sezon sona ermeden önce görüşmelerin başladığı ifade edilirken, Kerem’in bu duruma “Evet” demesi durumunda Galatasaray’ın yaz transfer döneminde bu ayrılığa onay verebileceği dile getiriliyor. Taraftarlar, “Kerem Samsun’a mı gidiyor?” sorusunu konuşmaya başladı.