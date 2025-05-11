Kerem’in Golü Yeterli Olmadı!

PORTO KENTİNDE DERBİ HEYECANI

Portekiz Süper Ligi’nin 33. haftasında büyük bir heyecan yaşandı ve gözler Estadio da Luz’a çevrildi. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen Benfica-Sporting Lizbon derbisi, taraftarları ekran başına kilitledi. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’nun etkileyici golü maça damga vurdu; fakat 1-1’lik sonuç, şampiyonluk düğümünü hala çözemedi. Tüm Portekiz, şimdi son haftayı merakla bekliyor.

GOL DÜELLOSUNDA TRINCAO VE KEREM ÖNE ÇIKTI

Maç, Sporting’in yıldızı Francisco Trincao’nun 4. dakikada attığı golle şaşırtıcı bir başlangıç yaptı. Bu erken gol, Benfica taraftarlarını sessizliğe gömmüş olsa da, ev sahibi ekip bu duruma karşı koymayı başardı. 63. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara göndererek tribünleri hareketlendirdi! Kerem’in attığı gol, sadece skoru eşitlemekle kalmadı, aynı zamanda Benfica’nın şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.

MİLLİ YILDIZLARLA GURUR DUYULDU

Benfica’da oynayan iki milli futbolcumuz, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maçta ilk 11’de yer aldı. Kerem, 84 dakika boyunca sahanın her yerinde büyük bir mücadele gösterdi ve attığı golle taraftarların coşkusunu artırdı. Orkun Kökçü ise 90 dakika boyunca orta sahada oyun kurucu olarak görev yaptı ve takımı için kritik paslar dağıttı. Türk futbolseverler, bu iki oyuncunun performansı ile gurur duydu.