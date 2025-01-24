Kerimcan Durmaz’a İstenen Ceza Açıklandı

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı. Durmaz’ın yayınladığı videolar ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemler gerçekleştirdiği, ayrıca yasa dışı bahis özendirici faaliyetlerde bulunduğu iddiası öne sürüldü. Soruşturma çerçevesinde 7 Ocak’ta gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturma tamamlandı ve bir iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ‘suçtan zarar gören’ olarak yer alırken, Kerimcan Durmaz ‘şüpheli’ olarak değerlendirildi. İddianamede, şüphelinin yasadışı bahis ve kumarı toplumda olağan hale getirdiği belirtiliyor. Durmaz’ın, bilgisi dahilinde çekilen yasadışı bahis sitesi reklamları ile insanları bahis veya şans oyunlarına teşvik ettiği ifade ediliyor. Ayrıca, sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip Durmaz’ın eylemlerinin tehlikeli olduğu, topluma zarar verdiği kaydediliyor.

SES KAYDI VE GÖRÜNTÜLER

İddianamede, Kerimcan Durmaz’ın suçlamaları kabul etmediği, ancak yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı sırada arkasını döndüğünün belirtilmesi dikkat çekiyor. Bu durumun, Durmaz’ın görüntüleri görmemesinin “hayatın olağan akışına aykırı” olduğunu gösteriyor. Ayrıca, o esnada “hani casinolar falan” ifadesini kullandığı da iddianameye ekleniyor.

CEZA TALEBİ

İddianamede, Kerimcan Durmaz’ın zincirleme şekilde “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.