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Kerimcan Durmaz İçin Tahliye Kararı Verildi

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TUTUKLULUKTAN TAHLİYE KARARI

Yasadışı bahis reklamı yaptığı suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın tahliyesi gerçekleşiyor. Durmaz, 8 Ocak tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

IDDIANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALAR

Kerimcan Durmaz hakkında oluşturulan iddianamede, fenomenin yasa dışı bahis reklamları yaparak insanları teşvik ettiği öne sürüldü. Bu suçlamalardan dolayı Durmaz için 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA VE SONUÇ

Bugün Kerimcan Durmaz, mahkemeye çıkarıldı ve hakim karşısında ilk kez ifade verdi. Mahkeme, sosyal medya fenomeninin tahliyesine karar vererek cezaevinden çıkmasına onay verdi.

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