Keskin Dişli Balina Avustralya’da Bulundu

Bilim insanları, Avustralya kıyılarında yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşamış denizlerde avlanan keskin dişli bir balina türünü keşfetti. Balina fosili, 2019 yılında Avustralya sahilinde yürüyüş yapan bir birey tarafından bulundu. Fosilin bilimsel değerini anlayan kişi, parçaları Victoria Müzesi’ne hediye etti.

KESKİN DİŞLİ AVCI DENİZ MEMELİSİ

Araştırmalar sonucunda, “Janjucetus dullardi” adı verilen bu türün, günümüzdeki dişsiz balinalardan farklı olarak keskin dişlere sahip bir avcı deniz memelisi olduğu belirlendi.

GENÇ BİR BALİNA

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu için genç sayılan bu balina fosilinin, kafatasının bazı parçaları, kulak kemikleri ve dişleriyle bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş soyu tükenmiş balina familyasına ait örneklerden biri olduğu tespit edildi. Araştırmalar, bu balina türünün yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşadığını ortaya koydu.

KÜÇÜK, SEVİMLİ AMA ZARARLI

Victoria Müzesi Araştırma Enstitüsü ve Monash Üniversitesinden Ruairidh Duncan, “Bu küçük balina, büyük gözlere ve keskin dişlerle dolu bir ağza sahipti. Bir çeşit köpek balığı gibi düşünebilirsiniz. Küçük ve sevimli görünüyor ama kesinlikle zararsız değil.” şeklinde açıklama yaptı. Araştırmanın sonuçları, “Zoological Journal of the Linnean Society” dergisinde yayımlandı.