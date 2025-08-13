Keskin Dişli Balina Türü Bulundu

BULUNAN FOSİLİN ÖNEMİ

Bilim insanları, Avustralya kıyılarında yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşamış bir deniz memelisinin fosilini keşfetti. Bu keskin dişli balina türü, 2019 yılında bir yürüyüş sırasında bulunmuş. Fosilin bilimsel değerini anlayan kişi, bulduğu parçaları Victoria Müzesi’ne bağışladı.

DENİZ AVCISI: JANJUCETUS DULLARDI

Yapılan araştırmalar, “Janjucetus dullardi” adıyla bilinen bu türün, günümüz dişsiz balinalarından farklı olarak keskin dişlere sahip bir avcı balina olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bu genç balina fosilinin kafatası parçaları, kulak kemikleri ve dişleriyle dikkat çeken ölçüde iyi korunmuş olduğu belirlendi. Fosilin, bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş soyu tükenmiş balina örneklerinden biri olduğu ifade edildi. Araştırmada bu balina türünün 26 milyon yıl önce yaşadığı bilgisi aktarıldı.

ZARARSIZ GÖRÜNSE DE

Victoria Müzesi Araştırma Enstitüsü ve Monash Üniversitesinden Ruairidh Duncan, “Bu küçük balina, büyük gözlere ve keskin dişlerle dolu bir ağza sahipti. Bir çeşit köpek balığı gibi düşünebilirsiniz. Küçük ve sevimli görünüyor ama kesinlikle zararsız değil.” şeklinde açıklama yaptı. Araştırmanın sonuçları ise “Zoological Journal of the Linnean Society” dergisinde yayımlandı.