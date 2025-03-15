Kesme Altın Satışı Artık Yasaklandı!

KARARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararda değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu düzenlemeyle kuyumcular, bundan böyle çekili yani kesme altın satışı yapamayacak. Çekme altını olanlar ne yapacak? Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi ya da ticareti ile iştigal ettikleri belirtilen Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler haricindeki diğer bireylere çekili kıymetli madenlerin satışı gerçekleştirilemeyecek.

ELİNDE ÇEKİLİ ALTINI OLANLAR

Elinde kesme altın bulunduranlar için şu anlık herhangi bir karar verilmedi. Ayrıca, yurt dışına çıkarken beraberinde 25 bin liradan fazla para bulundurulmaması kuralı 185 bin liraya yükseltildi.

BAKAN ŞİMŞEK’İN UYARILARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemlerde alım satımında artış gözlenen “kesme altın” üzerine suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışmalar başlattı. Bakan Mehmet Şimşek konuyla ilgili şunları söylüyor: “Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya dair belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor.”