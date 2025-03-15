Kesme Altın Satışı Yasaklandı: Çözüm Ne?

YENİ DÜZENLEME HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu karara göre, kuyumcular artık çekili yani kesme altın satışı yapamayacak. Peki, evinde çekme altın bulunduranlar ne yapacak? Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve “kıymetli maden üretimi veya ticareti” ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler dışında Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapma imkanı olmayacak ve bunun sonucu olarak elindeki kesme altınla ne yapacağı merak ediliyor.

Kesme Altın Sahiplerine Yönelik Durum

Elinde çekili altını olan kişilerin durumu netleşmedi. Ayrıca, yurt dışına çıkarken yanında bulundurulabileceği miktar da değiştirildi; yeni kural ile birlikte bu limit 25 bin liradan 185 bin liraya yükseltildi. Bu durum, seyahat eden kişilerin daha fazla nakit taşımalarına imkân tanıyor.

SUİSTİMALLERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde kesme altın alım satımında yaşanan artış üzerine suistimalleri önlemek amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Bakan Mehmet Şimşek, konu ile ilgili şu sözleri kaydetti: “Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor.”