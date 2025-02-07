Kevin De Bruyne Galatasaray’a Geliyor Mu?

GALATASARAY’IN DE BRUYNE OPERASYONU

Türkiye’nin önde gelen futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray, Kevin De Bruyne için önemli adımlar atıyor. Transfer döneminin başlangıcından bu yana gizliden yürütülen çalışmaların detayları gün yüzüne çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, dünyaca tanınan orta saha oyuncusu için gerekli şartları hazırlamış durumda. De Bruyne, aldığı teklifin ardından Icardi ve Sara ile bir araya geldiği bildiriliyor.

İSTANBUL ZİYARETİ PLANLANIYOR

Bu görüşmeler sonucu edindiği pozitif izlenimle De Bruyne’ın Galatasaray’ın teklifini ciddi şekilde değerlendirmeye başladığı ifade ediliyor. Futbolcunun İstanbul’a gelerek görüşmelere katılacağı haberleri dolaşıyor. Galatasaray, Kevin De Bruyne için daha önce diğer yıldız oyuncularında kullandığı bir tarifeyi uygulamaya sokacak. De Bruyne, sezon sonuna kadar Galatasaray’da kiralık olarak mücadele edecek ve ardından kulüp ile daha kalıcı bir anlaşma yapacak.

MAAŞ DETAYLARI BELİRSİZ

Ancak, Kevin De Bruyne için ödenecek maaşla ilgili henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Okan Buruk’un, Mertens’in pozisyonunu doldurmak için De Bruyne’a gereksinim duyduğu belirtiliyor. Yönetim, yıldız futbolcu için farklı sponsorlar aracılığıyla da destek almayı planlıyor. Sonuç olarak, De Bruyne’ın önümüzdeki hafta İstanbul’a gelmesi ve Galatasaray ile masaya oturması bekleniyor. Ancak kesinlik kazanan durumları görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.