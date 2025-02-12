KidZania’da Toplumsal Cinsiyet Araştırması Açıklandı

ÇOCUKLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI ARAŞTIRMASI

KidZania İstanbul, FutureBright Group iş birliği ile çocukların toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıklarını ve cinsiyetin gelecekteki kariyer hedeflerindeki rolünü analiz eden “Çocuklar ve Ailelerin Toplumsal Cinsiyet Algısı” araştırmasını gerçekleştirdi. Araştırmanın çarpıcı bulguları, 10 Şubat tarihinde KidZania İstanbul Edutainment Zummit’te basın mensupları ve iş dünyası temsilcileri ile paylaşıldı. Eğitim bilimci ve Yazar Doç. Dr. Özgür Bolat, “Görünmez Duvarları Aşmak” başlıklı konuşmasında deneyimlerini aktardı. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gül Şener de “Reklamların Eşitlik ve Kapsayıcılık Yolculuğu” başlıklı bir sunum yaptı. KidZania Erbulak Çocuk Korosu’nun gösterisi ve 3 yaşındaki Duru İrlan’ın piyano performansı etkinliğe renk kattı.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİN GÖZÜYLE CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Araştırmaya Türkiye genelinden 6 ile 14 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynleri katıldı. KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur ve FutureBright Group’un Kurucu Ortağı Akan Abdula, araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Çocukların yüzde 97’sinin sosyal medyada video izlediği tespit edildi. Kız çocukları, bilgi edinme ve öğrenme amacıyla daha çok makyaj videoları ve müzik kliplerini tercih ederken, erkek çocukları adrenalin ve eğlence arayarak futbol ve yarış videolarını izliyor. KidZania deneyimleyen çocuklarda kızların eğitim videolarını daha çok tercih ettiği belirlendi.

EBEVEYNLERİN KARIŞIK TUTUMU

Ebeveynler, erkek çocuklarının geleceği için sınırlı meslek alanları sunmayı tercih ediyor. Garanti meslek arayışında, ebeveynler influencer veya YouTuber olmayı korkulu kariyer hedefleri olarak değerlendiriyor. Kız çocuklarının kariyer seçiminde daha özgür davranan ebeveynler, erkek çocukları için ise daha baskın bir tutum izliyor. Kız çocukları klasik meslekleri tercih ederken, erkek çocukları güç ve kontrol motivasyonları ile sporcu, asker veya polis olmayı tercih ediyor.

Türkiye’deki çocukların çoğu mesleklerin cinsiyeti olmadığını düşünse de, hala cinsiyetçi yaklaşımlar dikkat çekiyor. Kız çocukları fiziksel güç gerektiren işleri erkek meslekleri olarak değerlendirirken, erkek çocukları da bakım ve hizmet işlerini kızlara atfediyor. Ancak KidZania’daki erkek çocukları meslekleri cinsiyet ayrımı gözetmeksizin paylaşıyor. Çocuklar, günlük hayata katkı sağlayacağını düşündükleri derslere daha fazla ilgi gösteriyor. Kız çocukları yaratıcılık gerektiren derslere yönelirken, erkek çocukları sporla ilgili derslere ilgi gösteriyor.

YENİ ROL MODELLERİ VE FİNANSAL FARKINDALIK

Son yıllarda, Türkiye Voleybol Kadın Milli Takımı, yani “Filenin Sultanları” kız çocukları için yeni rol model haline geldi. Kızların futbolcu ve basketbolcular yerine voleybolcuları idol olarak almaları dikkat çekiyor. Ayrıca, her 10 çocuktan 4’ü harçlık biriktirdiğini ve özellikle kız çocuklarının daha fazla birikim eğilimi gösterdiğini belirtiyor. KidZania’da çocuklar kazandıkları ve harcadıkları KidZos ile finansal okuryazarlık kazanıyor.

DENGELİ ROL PAYLAŞIMI VE OYUN SEÇİMLERİ

Kız çocukları ev işlerinin eşit paylaşımı konusunda daha hassas yaklaşırken, erkek çocuklarından bazıları gelecekte ev işi yapmayacaklarını düşünüyor. KidZania’yı deneyimleyen çocuklar arasında ev işlerinin iki ebeveynin sorumluluğu olduğuna dair güçlü bir anlayış var. Oyun seçimlerinde ise toplumsal cinsiyet kalıpları belirgin görünüyor. Kız çocukları evcilik oyununu tercih ederken, erkek çocukları meydan okuma havasındaki oyunları seçiyor. KidZania deneyimleyen çocuklarda karşı cinsle oynama motivasyonu artıyor.

ALTERNATİF SOSYALİZASYON ALANLARI

Araştırma, çocukların sokak dışında geçirdiği zamanın alışveriş merkezlerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Çocukların yüzde 97’si “ev dışında vakit geçirilen yerler” yanıtını vererek AVM’leri belirtiyor. Mahalle parkları erkek çocuklarının etkinlik alanı olurken, sinema ve tiyatro gibi etkinlikler kız çocukları için daha cazip hale geliyor.