RUSYA-ABD GÖRÜŞMELERİNE YÖNELİK PROVOKASYON İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı, çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgilere göre, 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleşmesi planlanan Rusya-ABD görüşmelerini engellemek amacıyla Kiev yönetiminin bir “provokasyon” hazırlığında olduğunu belirtmiş durumda.

Ukrayna’nın Sivil Kaybıyla İlgili Planı

Açıklamaya göre, bu provokasyon için bir grup yabancı gazeteci, “cephe bölgesindeki şehir sakinleri hakkında haber hazırlamaları” gerekçesiyle 11 Ağustos’ta Ukrayna istihbaratına ait araçlarla Harkiv bölgesindeki Çuguyev şehrine götürüldü. Söz konusu zirve öncesinde, Batılı gazetecilerin görüntü alması amacıyla Ukrayna ordusunun yoğun nüfuslu bölgelere veya hastanelere, sivillerin zarar göreceği insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle kışkırtıcı saldırılar gerçekleştireceği iddiaları gündeme geldi.

Provokasyonun Sorumluluğu Rusya’ya Yüklenecek

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Kiev rejiminin provokasyonu sonucunda, Ukrayna’daki ihtilafın çözümü konularında Rus-Amerikan etkileşimini başarısızlığa uğratmak için koşullar ve olumsuz bir medya ortamı yaratılacak, saldırı ve sivil kayıplarla ilgili tüm sorumluluk Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne yüklenecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, başka bölgelerde de benzer provokasyonların yaşanma olasılığının bulunduğu öne sürüldü.