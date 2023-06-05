Kılıçdaroğlu A Takımı’nı açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan istifaların ardından A Takımı’nı açıkladı.

CHP’nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanırken parti sözcüsü yine Faik Öztrak oldu.

CHP’nin yeni parti yönetimi belli oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bazı MYK üye istifa etmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş, cumartesi günü ise Parti Meclis’i toplanmıştı.

Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) son kez bugün toplandı. Toplantı sonrası CHP’nin yeni MYK’sı duyuruldu.

İşte CHP’nin yeni A Takımı:

MYK LİSTESİ

1. GENEL BAŞKAN

PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

2. AHMET AKIN

YEREL YÖNETİMLER

3. AYLİN YAMAN

SOSYAL POLİTİKALAR

4. AYSU BANKOĞLU

TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

5. BÜLENT KUŞOĞLU

İDARİ VE MALİ İŞLER

6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

7. EREN ERDEM

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

8. FAİK ÖZTRAK

EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ

9. HASAN EFE UYAR

İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI

10.LALE KARABIYIK

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

11. NESLİHAN HANCIOĞLU

GENEL SEKRETER

12. SEMRA DİNÇER

DOĞA HAKLARI

13. TAHSİN TARHAN

YURTDIŞI ÖRGÜTLENME

14. YUNUS EMRE

BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

15. ZEYNEL EMRE

HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ