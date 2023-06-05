Kılıçdaroğlu A Takımı’nı açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan istifaların ardından A Takımı’nı açıkladı.
CHP’nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanırken parti sözcüsü yine Faik Öztrak oldu.
CHP’nin yeni parti yönetimi belli oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bazı MYK üye istifa etmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş, cumartesi günü ise Parti Meclis’i toplanmıştı.
Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) son kez bugün toplandı. Toplantı sonrası CHP’nin yeni MYK’sı duyuruldu.
İşte CHP’nin yeni A Takımı:
MYK LİSTESİ
1. GENEL BAŞKAN
PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ
2. AHMET AKIN
YEREL YÖNETİMLER
3. AYLİN YAMAN
SOSYAL POLİTİKALAR
4. AYSU BANKOĞLU
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
5. BÜLENT KUŞOĞLU
İDARİ VE MALİ İŞLER
6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
7. EREN ERDEM
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
8. FAİK ÖZTRAK
EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ
9. HASAN EFE UYAR
İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI
10.LALE KARABIYIK
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ
11. NESLİHAN HANCIOĞLU
GENEL SEKRETER
12. SEMRA DİNÇER
DOĞA HAKLARI
13. TAHSİN TARHAN
YURTDIŞI ÖRGÜTLENME
14. YUNUS EMRE
BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
15. ZEYNEL EMRE
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ