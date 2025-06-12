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Kılıçdaroğlu: CHP’yi Mahkemede Tartışmam

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KILIÇDAROĞLU’DAN DAVAYA KATILMAMA MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının iptali ve parti yönetiminin görevden alınması için açılan davanın 30 Haziran’daki duruşmasına katılmayacağını bildirdi. Tele1’e verdiği demeçte, “30 Haziran’daki duruşmaya katılacak mısınız?” sorusuna, “CHP’nin mahkeme salonunda, adliye koridorlarında tartışılması yanlış. Ben tartışmam.” şeklinde cevap verdi.

KAYYUM TARTIŞMALARI HAKKINDA YORUM YAPMADI

Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmalarının etkisi altında üstün bir dava süreci sonrası ne olabileceğine dair bir değerlendirme yapmak istemedi. “Olasılıklar üzerine yorum yapmak doğru olmaz.” ifadesini kullandı. Bu söylem, Kılıçdaroğlu’nun mevcut durumu dikkatle değerlendirdiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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