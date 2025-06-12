Kılıçdaroğlu: CHP’yi Mahkemede Tartışmam

KILIÇDAROĞLU’DAN DAVADA KATILIM SINYALI

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının iptali ve parti yönetiminin görevden alınması talebiyle açılan davanın 30 Haziran’daki duruşmasına katılmayacağına dair sinyal verdi. Tele1 ile yaptığı röportajda, “30 Haziran’daki duruşmaya katılacak mısınız?” sorusu üzerine “CHP’nin mahkeme salonunda, adliye koridorlarında tartışılması yanlış. Ben tartışmam.” şeklinde yanıtladı.

DAVA SÜRECİ ÜZERİNE YORUM YAPMADI

Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmalarının etkisi altında olan dava süreci sonrasında neler olabileceğine dair soruya ise “Olasılıklar üzerine yorum yapmak doğru olmaz.” dedi. Bu açıklaması, süreçle ilgili belirsizlikleri vurguluyor.