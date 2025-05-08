Kılıçdaroğlu İfadesini Vermeyecek Açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL CHP’NİN YENİ GENEL BAŞKANI OLDU

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı olarak seçildi. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminin sona ermesinin ardından, bu kurultaya dair şaibe iddiaları gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanarak soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU “İFADEYE GİTMEYECEĞİM” DİYOR

Bu çerçevede, Başsavcılık eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ancak Kılıçdaroğlu, bu talebe olumlu yanıt vermediğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

DAVA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı dava açtı. İptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmiş durumda ve mahkeme duruşmayı 26 Mayıs’a bırakmış.