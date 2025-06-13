Kılıçdaroğlu-İmamoğlu Görüşmesinin Detayları Açıklandı

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası herhangi bir açıklama yapmadı, bu nedenle İmamoğlu ile yaptıkları görüşmenin içeriği merak içinde bekleniyor.

GÖRÜŞMEDEN DETAYLAR

İmamoğlu ile yapılan görüşmenin detayları ise tv100’deki canlı yayında açıklandı. Kulis bilgilerine göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in yanında durmasını ve kendisine de destek vermesini istedi. İmamoğlu, “Biz bir ağacın farklı dallarıyız ama kökümüz aynı” diyerek vurguladı ve “Sizin desteğiniz bizim için önemli. Küçükler hata yapar, büyükler affeder. Ama biz size hata yapmadık” sözleriyle karşılıklı destek arayışını ifade etti.