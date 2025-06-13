Kılıçdaroğlu-İmamoğlu Ziyaretinin Ayrıntıları

CHP ÖNCEKİ GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmadı ve İmamoğlu ile neler konuştuğu merak konusu oldu.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI VE TALEPLER

İmamoğlu’na yönelik gerçekleştirilen bu görüşmenin detayları ise tv100 canlı yayınında açıklandı. Özgür Özel’in yanında durması konusunda Kılıçdaroğlu’ndan destek talep eden İmamoğlu, kendisine sahip çıkmasını istedi. İmamoğlu, “Sizin desteğiniz bizim için önemli. Küçükler hata yapar, büyükler affeder. Ama biz size hata yapmadık.” sözleriyle birlik ve dayanışma mesajı verdi. İmamoğlu, “Biz bir ağacın farklı dallarıyız ama kökümüz aynı.” diyerek önemli bir vurgu yaptı.