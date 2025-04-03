Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Aday Olmayacak

Milyonlarca kişinin gözleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultaya çevrildi. Bu etkinlikte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı ise merak edilen konulardan biri oldu.

TARTIŞMALARA SON NOKTA

Kılıçdaroğlu, bazı medya organlarında yer alan “600 imza olmazsa aday olmayacağı” yönündeki haberleri yanıtladı ve tartışmalara son noktayı koydu. “Kurultayda aday mısınız?” sorusuna “Hayır efendim. Ben aday değilim” cevabını veren Kılıçdaroğlu, imza sayısının 600’e ulaşması durumunda aday olabileceğini ifade etti. Ancak bu iddiayı ortaya atanlara esprili bir dille karşılık vererek, “Az söylemişler. Madem istemişim, niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari… Az demişler, 800’ü geçseydi” dedi.

GERİ SAYIM BAŞLADI

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, “İrade milletindir” sloganıyla 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kurultaya kayıtlı 1323 delege katılacak ve delegeler, genel başkan dahil 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesini seçecek.

DELEGELERİN İMZA ŞARTI

CHP’de Genel Başkan adayı olabilmek için, delege üye tam sayısının en az yüzde 5’inin, Divan Başkanlığına yazılı başvuru yapması gerekiyor. Genel Başkan, kurultayda gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en fazla oy alan aday belirleniyor. Kurultaydan sonra, PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekiyor.

CİNSİYET VE GENÇLİK KOTASI

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için “Seçimlerde kural, çarşaf listedir.” ifadesi yer alıyor. Fakat, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce, kurultay üye tam sayısının 10’da 1’inin yazılı önerisiyle blok liste usulü ile seçimler yapılması da mümkün hale gelebilir. Blok listede, genel başkan adayları tarafından önerilen, belirli sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları bulunuyor. Bu listeye, tüzük gereği cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması da şart. Kurultay için hazırlıklar devam ederken, ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları sürmekte. Delegelerin ulaşımı ve konaklaması için gerekli düzenlemeler de yapılıyor. CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na, salonun fiziki şartları nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklandı. Ayrıca, basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.