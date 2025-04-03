Kılıçdaroğlu, Kurultayda Aday Olmayacak

MİLYONLARIN GÖZÜ KURULTAYDA

CHP, 6 Nisan Pazar günü düzenleyeceği olağanüstü kurultaya hazırlanırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı merak ediliyor. Bazı basın yayın organlarında “600 imza olmazsa aday olmayacağı” şeklinde haberler yer alsa da Kılıçdaroğlu, bu tartışmalara son noktayı Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya yaptığı açıklamayla koydu.

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen “Kurultayda aday mısınız?” sorusuna “Hayır efendim. Ben aday değilim” yanıtını verdi. İmza sayısının 600’ü bulması halinde aday olabileceği yönündeki iddialar hakkında ise Kılıçdaroğlu, esprili bir dille “Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari… Az demişler, 800’ü geçseydi” şeklinde ifade etti.

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade milletindir” sloganıyla toplanacak. Kurultayda 1323 kayıtlı delege, Genel Başkan ve 60 Parti Meclisi ile 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi için oy kullanacak.

Genel Başkan adayı olmak için delege üye sayısının en az yüzde 5’inin Divan Başkanlığına yazılı başvurmaları gerekiyor. Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan aday kazanıyor. PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için “Seçimlerde kural, çarşaf listedir” ifadesi yer alıyor. Ancak kurultay üye tam sayısının 10’da 1’inin yazılı önerisiyle blok liste usulü ile seçim yapılması da mümkün. Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan asıl ve yedek PM ve YDK adayları bulunuyor. Tüzük gereği cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurultay için hazırlıklar devam ediyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları sürerken, delegelerin ulaşım ve konaklaması için de gerekli düzenlemeler yapılıyor. Salondaki fiziksel koşullar nedeniyle CHP’nin olağanüstü kurultayına seyirci alınmayacağı duyuruldu. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.