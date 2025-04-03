Kılıçdaroğlu Kurultayda Aday Olmayacak

Milyonlarca insanın gözü, CHP’nin 6 Nisan Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayına çevrildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı ise merak ediliyordu.

TARTIŞMALARA SON NOKTA

Bazı medya organlarında “600 imza olmazsa aday olmayacağı” yönünde haberler çıkan Kılıçdaroğlu, tartışmaları noktaladı. Habertürk’e konuşarak, “Hayır efendim. Ben aday değilim” dedi. İmza sayısının 600’ü bulması halinde aday olabileceği yönündeki iddialar üzerine Kılıçdaroğlu, “Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari… Az demişler, 800’ü geçseydi” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

KURULTAYA SAYILI GÜNLER KALDI

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade milletindir” temasıyla gerçekleştirilecek. CHP’nin kayıtlı 1323 delege üyesi bulunuyor ve delegeler, Genel Başkan, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.

CHP’de Genel Başkan adayı olabilmek için, delege sayısının en az yüzde 5’inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Genel Başkan, kurultayda gizli oyla ve üye sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor. Kurultaydan sonra Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası şarttır.

CİNSİYET VE GENÇLİK KOTASI UYGULANACAK

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçiminde “Seçimlerde kural, çarşaf listedir.” ifadesi bulunuyor. Ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçmeden önce kurultay üye toplam sayısının 10’da 1’inin yazılı önerisiyle blok liste usulüyle seçim yapılması da mümkün. Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kurultay için hazırlıklar devam ediyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları sürerken, delegelerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları için de gerekli düzenlemeler yapılıyor. CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na, salonun fiziksel koşulları nedeniyle seyirci kabul edilmeyeceği bildirildi. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.