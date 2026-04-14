Kılıçdaroğlu’na Hapis Cezası Fatihte: İstinafa Gidecekler

MERSİN’DE YARGI SÜRECİ KAZAĞAĞI GÖRDÜ

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ardından, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dair önemli bir karar verildi. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından dolayı 11 ay 20 gün hapis cezası almasına hükmetti.

HUKUKSUZLUK OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, mahkeme kararına ilişkin Yaniçağ’a yaptığı açıklamada, bu kararı kabul etmediklerini ve bu durumu “siyasi bir karar” olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Çelik, “Tam bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu karar kabul edilemez. Bu hukuksuz kararı istinafa götüreceğiz ve istinaftan da döneceğine eminiz. Kabul edilebilir bir karar değil” dedi.

PIŞMANLIĞINI İFADE ETMEDİ

İki yıl önce aynı dava kapsamında “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla Ankara’da savunma yapan Kılıçdaroğlu, bu süreçte sözleri için pişman olmadığını belirtmişti. Kendisi, dürüst bir yaşam sürdüğünü ve çocuklarını helal kazançla büyüttüğünü ifade ederek, bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

FAKİRİN HAKLARINI GÖZETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Savunmasında, “Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözettim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, sadakatten hiç ayrılmadım” sözleriyle durumunu açıklayan Kılıçdaroğlu, toplumda duruşunu vurguladı.

Mahkemenin verdiği karar sonrasında sürecin nasıl devam edeceği ise kamuoyunun gündeminde önemli bir tartışma konusu oldu.