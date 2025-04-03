Kılıçdaroğlu’nun Adaylığı Portakal’ı Kızdırdı

ANALİZ: Metin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan’da yapılacak kurultayı öncesinde yaşanan gelişmeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık durumunu konu alıyor. Aynı zamanda, bir kişi olan Portakal’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirisini içeriyor. Bu bilgileri koruyarak yeniden yazacağım.

CHP’NİN KURULTAY HAZIRLIKLARI

CHP, 6 Nisan’da gerçekleştireceği kurultay için yoğun hazırlıklara başlamış durumda. Bu süreçte, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağına dair iddialar gündeme geliyor.

KILIÇDAROĞLU’NA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİ

Portakal, Kılıçdaroğlu’na yönelik sert bir tepki göstererek, “Hangi yüzle aday olacaksınız?” diyerek eleştiride bulunuyor. Bu yaklaşım, Kılıçdaroğlu’nun liderliğini sorgulayan tartışmaları da beraberinde getiriyor.