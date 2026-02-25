Kılıçdaroğlu’nun CHP Stratejisi İstinaf Kararına Bağlı

CHP’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

CHP’deki 38. Olağan Kurultay ile ilgili ceza davasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk davası ile birleştirilmesine yönelik talebin ardından, gözler istinaftaki mutlak butlan davasına çevrildi. Üst mahkemeden çıkacak olan kararın beklenmesiyle birlikte, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleyeceği strateji de netlik kazandı. Kılıçdaroğlu’nun düştüğü yol haritası çerçevesinde, görevi kabul etmeyi planlıyor.

KILIÇDAROĞLU STRATEJİ BELİRLEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç aşamalı bir strateji izleyeceği ve eğer mahkeme, mutlak butlan ya da çağrı heyeti kararı verirse görevi üstlenmeyi kabul edeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’na yakın çevrelerden gelen bilgilere göre, eski liderin partinin yolsuzluk ve rüşvet iddialarından arındırılması, şaibelerden uzaklaşması için bu yola başvuracağı ifade ediliyor. Yapılan analizler, Kılıçdaroğlu’nun, parti içinde gelebilecek tepki ve eleştirileri göz ardı edeceğini gösteriyor.

KİRLİLİK OPERASYONU GÜNDEMDE

Kılıçdaroğlu’nun izleyeceği adımlardan biri olarak belediyelere yönelik bir ‘kirlilik operasyonu’ yapılacağı öne sürülüyor. Hakkında rüşvet ve yolsuzluk gibi suçlamalar bulunan kişilere yönelik “Yargı önünde aklanıp gelin” deme niyetinde olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede, yargı süreçleri devam eden ve henüz başlayacak olan isimler arasında yer alan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık gibi belediye başkanlarının geçici olarak üyelikten çıkarılma ihtimali de gündeme geliyor.