Kilis’te Horoz Karası Üzüm Budaması Başladı

ÜZÜM BAĞLARINDA BUDAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kilis’in Musabeyli ilçesinde, Aşağıbademli Köyü’ndeki Horoz Karası üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı. Çiftçilerin budama mesaisine Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de katıldı. Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıbademli Köyü’nde, bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri olan horoz karası üzüm bağlarında budama çalışmalarına başlanmasıyla, çiftçiler bir araya geldi. Güven Özdemir, bağcılara destek vererek bu çalışmanın önemini vurguladı. Budama çalışması, verimliliği artırmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu sayede, tarladan sofraya sürecek olan yaklaşık sekiz aylık üzüm yolculuğu da başlamış oldu.

TARLADAN SOFRAYA ÜZÜM YOLCULUĞU BUDAMAYLA BAŞLIYOR

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Kilis’teki üzüm üretim alanının yaklaşık 160 bin dekara ulaştığını ve bunun büyük bir kısmının horoz karası üzüm bağları oluşturduğunu ifade etti. Özdemir, Musabeyli ilçesinde üzüm yetiştiriciliğinin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, “Kilis’te yaklaşık 8 ay süren tarladan sofraya üzüm yolculuğu budamayla başlıyor. Üzümün her aşaması insanlara fayda sağlıyor. Budama sonrası çıkan çubuklar yakacak olarak kullanılıyor. Yapraklanma döneminde sarma yapılıyor. Koruk döneminde turşu ve koruk suyu üretiliyor. Olgunlaşan üzümler ise pekmez, sofralık üzüm ve kurutmalık olarak değerlendiriliyor” dedi.

BUDAMA, HASTALIK VE ZARARLILARDAN KORUNMAK İÇİN ÖNEMLİ

Geçen yıl yaşanan rekolte düşüklüğüne dikkat çeken Özdemir, çiftçilerin bu durumdan zarar gördüğünü belirtti ve bu yıl yağışların daha iyi olmasını umduğunu ifade etti. Budamanın, hastalık ve zararlılardan korunma ile verim açısından önemli olduğunu söyleyen Özdemir, çiftçilere bu konuda bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti.

ÇİFTÇİLER YAĞIŞ BEKLİYOR

Çiftçi Mehmet Yener, Şubat ayında bağlarda budama çalışmalarına başladıklarını belirterek, yağışların az olması nedeniyle budama sürecinin erkene çekildiğini söyledi. Yener, “Geçen yıl verim çok düşüktü. İnşallah önümüzdeki hafta yağış olur. Yağışlar bol olursa verim de kalite de yüksek olur. Çiftçi de sevinir. İnşallah bu yıl hayırlısıyla iyi bir sezon geçiririz” diye konuştu.