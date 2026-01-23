Kilis’te Kar Yağışı İle Eğlenceli Anlar Yaşandı

KAR YAĞIŞI VATANDAŞLARI SOKAKLARA DÖKTÜ

Kentin çeşitli bölgelerindeki kar yağışı, halk arasında coşku yarattı. Dışarı çıkan vatandaşlar, kışın keyfini çıkararak karın tadını çıkardı. Özellikle çocuklar ve gençler, sokaklarda kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

KAR YAĞIŞI BEREKET GETİRİYOR

Bu yıl Kilis’te üçüncü kez etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Kar yağışının bölgeye bereket getirdiğini dile getiren vatandaşlar, bu doğal olayı sevinçle karşıladı.

TRAFFİKTE TEDBİRLER ARTIRILDI

Kar yağışıyla birlikte, trafikte de alınan tedbirler dikkat çekti. Görüş mesafesinin yer yer azalması sürücülerin araç farlarını yakarak ilerlemelerine sebep oldu. Sürücülerin bu duruma dikkat ettiği gözlemlendi.