Kim, Demansla Mücadele Ediyordu

DEMANS HASTALIĞI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Son dönemlerde demans hastalığına yakalanan Kim, yeniden zatürreye tutulduktan sonra dün hayatını kaybetti. Türkiye’ye duyduğu sevgiyi son anlarına kadar koruyan Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Vefat haberinin ardından Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret etti ve Kim’in ailesine taziyelerini iletti.

GERÇEK HİKAYEDEN UYARLANMIŞ BİR FİLM

Gerçek bir hikayeden ilham alan “Ayla” filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz kalan beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen bu küçük kızın hikayesini anlatıyor.