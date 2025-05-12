Kim Hayatını Kaybetti, Ayla Filmi!

DEMANS HASTALIĞI KURBANI OLDU

Son dönemlerde demans hastalığı ile mücadele eden Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Türkiye’ye olan sevgisini son anlarına kadar koruyan Kim, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği tarafından sürekli ziyaret ediliyordu.

CENAZE ZİYARETİ VE TAZİYELER

Vefat haberinin ardından Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim’in ailesine taziyelerini iletti. Bu ziyaret, Türkiye’nin Kim’e olan saygısının bir göstergesi oldu.

AİLA’NIN HİKAYESİNE IŞIK TUTAN FİLM

Gerçek bir hikayeden uyarlanan “Ayla” filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz kalmış beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen çocuk arasındaki bağı anlatıyor. Bu film, iki kültürün birleşimindeki insani değerleri gözler önüne seriyor.