Kim Jong-un’dan Vladimir Putin’e Koşulsuz Destek Vurgusu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yazdığı cevap mektubunda Moskova-Pyongyang arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Kim, mektubunda Putin ile olan dostane ilişkilerini bir gurur kaynağı olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki işbirliğinin kapsamlı ortaklık ve stratejik çıkarlar doğrultusunda gelecekte çeşitli alanlarda devam edeceğini ifade etti. “Politikalarınıza ve kararlarınıza koşulsuz olarak saygı duyacak ve onları destekleyeceğim” diyen Kim, her zaman Rusya’nın yanında olmaya istekli olduğunu ve ‘bu tercihin sürekli ve kalıcı’ olacağını belirtti.

KUZEY KORE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024 tarihinde imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024’te yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı gerçekleşmesi durumunda karşılıklı askeri yardımı öngördüğü ve Kuzeydoğu Asya ile Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez bir güvenlik sistemi kurulmasına, ayrıca çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Kuzey Kore’den gönderilen askerlerden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda hayatını kaybettiğini öne sürdü.

