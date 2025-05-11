Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm

YENİ SEZONUN SORUSU

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonuna yeni sorularla başlamış durumda. Bu sezon, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleştirilen yarışmada katılımcılara sorulan sorulardan birisi dikkat çekiyor.

SELMA LAGERLÖF’ÜN KITABI

Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk kadın yazar olan Selma Lagerlöf, 1980’lerde Türkiye’de hangi isimle yayınlanan bir çizgi filmin uyarlandığı kitabın yazarı olarak soruluyor. Katılımcılara, “Nobel Edebiyat Ödülü kazanan ilk kadın yazar olan Selma Lagerlöf’ün, 1980’lerde Türkiye’de hangi adla yayımlanan bir çizgi filmin uyarlandığı kitabın yazarıdır?” sorusu yöneltiliyor.

CEVAP BELİRLENİYOR

Bu sorunun doğru cevabı: D) Nils ve Uçan Kaz. Soruda bahsedilen karakterler ve hikaye, izleyicilerin çocukluk dönemlerinde sıkça karşılaştıkları çizgi film uyarlamaları arasında yer alıyor.

KATILIMCI PROFİLİ

24 yaşındaki Kadriye Nur Menemencioğlu, Adana doğumlu ve şu anda Antalya’da yaşamaktadır. Lise mezunu olan Nur, güzellik uzmanı olarak kariyerine devam ediyor. Yarışmanın baraj sorusunu geçip geçemediği ise merak ediliyor.