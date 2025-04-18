Kimliği Belirlenemeyen Ceset Sayısı Artıyor

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI SONUCUNDA FİLİSTİNLİLERİN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü soykırım neticesinde, 51 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Binlerce kişi ise ya enkaz altında kalmış durumda ya da hastane, park ve bahçe gibi açık alanlara rastgele gömülmüş. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 16 Nisan’da yayımladığı raporda, “Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara” dönüştüğü ifade ediliyor.

KIMLIĞI BELİRSİZ CESDETLER ARTMAKTA

Yaşanan trajedi bununla sınırlı kalmamakta. İsrail’in uyguladığı abluka, kimlik tespit etme çalışmalarını neredeyse imkansız hale getiriyor. Kimliği belirlenemeyen cesetlerin oluşturduğu bu acı tablo, Gazze’nin kuzeyinde kısmi onarım sonrası yüzde 25 kapasiteyle yeniden hizmet veren Şifa Hastanesi morgunda gözler önüne serildi. Doktorlar, morgda yığılan cesetlerin kimliklerini belirleyemezken, aileler ise aylardır bekledikleri yakınlarının ‘ölülerine’ bile ulaşamıyor.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN İlkel Yöntemler

Şifa Hastanesinde Adli Tıp uzmanı olarak görev yapan doktor Imad Şehhade, morgda kimlik tespiti yapılmayı bekleyen çürümüş cesetler karşısında yaşadıkları çaresizliği anlattı. DNA testi yapacak cihazlar bulunmadığı için eline aldığı mezura ile kemiklerin boylarını ölçüp, sahibinin yaş ve cinsiyetini tespit etmeye çalıştığını belirtti. Şehhade, Gazze’de kimliği belirlenemeyen ceset sayısındaki artış nedeniyle büyük bir sorunla karşı karşıya olduklarını vurguladı. “Kimlik tespiti yaparken ilkel yöntemlere başvuruyoruz” diyen Şehhade, “Kemiklerin boylarını ölçüyoruz, dişleri kontrol ediyoruz, kıyafetler veya kişisel eşyaları inceliyoruz” şeklinde konuştu.

KİMLİK TESPİTİNDE ZORLUKLAR

Şehhade, “Şu ana kadar 450 cesetten yalnızca 10’unun kimliğini tespit edebildik” dedi. Bazen cesedin erkek mi yoksa kadın mı olduğunu belirleyebildiklerini ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti. Kimi cesetler yumuşak dokularının çürümüş olması nedeniyle sadece kemik haline gelmiş durumda. Bu durum, kimliklendirme sürecini daha da zorlaştırıyor. “Bu, yıllardır yaşadığımız bir sorun ancak İsrail’in saldırılarından sonra daha da büyüdü” diyen Şehhade, uluslararası topluma, saldırılarda ölenlerin kimlik tespitinin yapılabilmesi için Gazze’deki sağlık sektörüne yardım çağrısında bulundu.