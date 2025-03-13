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Kimmich’in Bayern İle Sözleşmesi Uzatıldı

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BAŞARILI SÖZLEŞME UZATMA

Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich’in sözleşmesini 30 Haziran 2029’a kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten gelen açıklamada, “Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih’e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak.” şeklinde bilgi verildi.

KUPA HAZİNESİ

Joshua Kimmich’in Bayern Münih ile geçirdiği süre içinde, 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığı açığa çıktı. Bu başarılar, Kimmich’in kulüp tarihindeki yerini pekiştiriyor.

TRANSFER GEÇMİŞİ

Kimmich, Temmuz 2015’te Stuttgart’tan Bayern Münih’e transfer olmuştu. O tarihten bu yana takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

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