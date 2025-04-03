Kira Artış Oranı Nisan Ayı İçin Açıklandı

NİSAN KİRA ARTIŞ ORANI BELİRLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıklaması ile nisan ayı kira artış oranı da netleşti. TÜİK’e göre mart ayı enflasyonu yüzde 2,46 olarak kaydedildi. Kira artış oranını belirlemek için dikkate alınan 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 51,26 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artış oranları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu bağlamda, nisan ayı boyunca uygulanacak kira artış oranları yüzde 51,26 seviyesini geçemeyecek. İki yıldır uygulanan konutlardaki yüzde 25 zam sınırı ise 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmış bulunuyor.