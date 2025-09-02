Kira Getirisi Zirvede: Ankara %10,47

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL PİYASASINDA ÇİFTE TABLO

Türkiye’de gayrimenkul pazarı yeni bir dengeye ulaşmış durumda. Son 1,5 yıl içinde konut fiyatları reel olarak düşerken, kiralar hızla artış gösteriyor. Bu durum, yatırım amaçlı konut satışlarını artırmış bulunuyor. Özellikle 2+1 ve 1+1 daireler, ilanların toplamının %60’ını oluşturuyor. Kira getirisi açısından en dikkat çeken şehir ise, Ağustos 2025 itibarıyla ortalama 28.592 TL olan kira ve yıllık %10,47 seviyesindeki getirisi ile Ankara oldu. Bu oran, amortisman süresini 10 yıla kadar düşürüyor. Türkiye’de konut fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıl süreyle düşmesi, kira fiyatlarındaki artışla birleşince, konutun kira getirisinin artması ve amortisman süresinin kısalmasına yol açtı.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ VE KİRA FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksi, son bir yılda yüzde 32,8 oranında artış gösterdi. Ancak, yıllık enflasyon Temmuz ayında %33,52 oldu. Kiralarda ise uç bir tablo mevcut. Endeksa verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde ortalama 167 TL olan metrekare kira fiyatı, bu yıl 224 TL’ye ulaştı. Böylece kiralardaki ortalama artış %34 oldu ve bu oran yıllık enflasyonu geçti.

KONUT SATIŞLARINDA BELİRİLİ BİR ARTIKLIK VAR

Bir gazete haberine göre; kira çarpanlarının çekici seviyelere gelmesi, “kiraya vermek üzere” yapılan konut yatırımlarında son dönemde ivme kazanmasını sağladı. 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde, konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 oranında artarak 835 bin adede yaklaştı.

KİRALIK İLANLARDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Eylül ayının ilk haftasında Türkiye genelindeki kiralık daire sayısı 176 bin adede ulaşarak son ayların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bu dairelerin 60 bin adedini 2+1 konutlar oluşturuyor. Kiralık 3+1 konut sayısı 52.500 adet olurken, 1+1’lerin sayısı 44 bin civarında bulunuyor. Rakamlar, 2+1 dairelerin toplam içindeki ağırlığının %34 ile en yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. 3+1 daireler %29,82 pay ile ikinci sırada yer alırken, 1+1 konutlar %25 pay ile üçüncü oldular. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, konut maliyetlerindeki son yıllardaki artışın, alım gücündeki gerileme ve çekirdek aile oluşumu gibi trendlere dikkat çekerek, “Bu gelişmeler, konut geliştiricisi açısından daha küçük dairelerin üretilmesini ve vatandaşların da benzer şekilde daha küçük konutlara yönelmesini sağlıyor” görüşünü paylaşıyor.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

Son verilere göre; Ağustos 2025 itibarıyla büyükşehir konumundaki illerdeki ortalama kiralar ve yıllık kira getirileri en yüksek 10 şehir şu şekilde sıralanıyor: 1-Ankara: 28.592 TL (%10,47) 2-Şanlıurfa: 15.929 TL (%8,76) 3-Tekirdağ: 19.846 TL (%8,71) 4-Van: 16.352 TL (%8,37) 5-Kahramanmaraş: 19.384 TL (%8,26) 6-Eskişehir: 17.451 TL (%8,09) 7-İzmir: 27.660 TL (%7,96) 8-Sakarya: 18.942 TL (%7,92) 9-Denizli: 15.305 TL (%7,92) 10-Hatay: 18.013 TL (%7,91)