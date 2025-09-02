Kira Getirisi Zirveye Ulaştı: Ankara Önde

YENİ DENGELER OLUŞUYOR

Türkiye’de gayrimenkul piyasası kendine yeni bir denge buluyor. Son 1,5 yılda konut fiyatları reel olarak düşerken, kiralar hızlı bir şekilde artış gösterdi. Bu durum, yatırım amaçlı konut satın alımlarını tetikliyor. Özellikle 2+1 ve 1+1 daireler, tüm ilanların %60’ını kapsıyor. Kira getirisi bakımından dikkat çeken şehir ise Ankara oldu. Ağustos 2025 itibarıyla ortalama kira 28.592 TL, yıllık getiri ise %10,47 seviyesinde. Bu oran, amortisman süresini 10 yıla kadar çekiyor.

KİRALARDAKİ ARTIŞ

Türkiye’de konut fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıldır reel olarak düştüğü ve kira fiyatlarının arttığı gözlemleniyor. Bu durum, konutun kira getirisini artırmakta ve amortisman süresini kısaltmakta. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, son bir yılda %32,8 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında yıllık enflasyon ise %33,52 olarak kaydedildi. Kiralar konusunda farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Endeksa verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde ortalama 167 TL olan metrekare kira fiyatı bu yıl aynı dönemde 224 TL’ye yükseldi. Kiralardaki ortalama artış %34 olarak belirtilirken, bu artış yıllık enflasyonu geçiyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; kira çarpanlarının cazip seviyelere gelmesi, “kiraya vermek üzere” yapılan konut yatırımlarını da son dönemde hızlandırıyor. Bu yılın Ocak-temmuz döneminde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 artarak 835 bin adede yaklaştı. Eylül ayının ilk haftasında, Türkiye genelinde ilandaki kiralık daire sayısı 176 bin adet ile son aylardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dairelerin 60 bin adedini 2+1 konutlar oluşturuyor. 3+1 daire sayısı 52 bin 500, 1+1 daire sayısı ise 44 bin olarak belirlendi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA GETİRİLERİ

Son verilere göre, Ağustos 2025 itibarıyla büyükşehir konumundaki illerde ortalama kiralar ve yıllık kira getirilerinin en yüksek olduğu 10 il şunlardır:

1. Ankara: 28.592 TL (%10,47)

2. Şanlıurfa: 15.929 TL (%8,76)

3. Tekirdağ: 19.846 TL (%8,71)

4. Van: 16.352 TL (%8,37)

5. Kahramanmaraş: 19.384 TL (%8,26)

6. Eskişehir: 17.451 TL (%8,09)

7. İzmir: 27.660 TL (%7,96)

8. Sakarya: 18.942 TL (%7,92)

9. Denizli: 15.305 TL (%7,92)

10. Hatay: 18.013 TL (%7,91)

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, konut maliyetlerinde yaşanan artışa, alım gücündeki düşüşe ve daha küçük dairelere yönelme trendine dikkat çekiyor. “Bu gelişmeler, konut geliştiricisi tarafında daha küçük dairelerin üretilmesini ve vatandaşların da benzer şekilde daha küçük konutlara yönelmesini beraberinde getiriyor” diyorlar.