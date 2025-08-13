kira-gibi-eviniz-olacak

YENİ SİSTEMLE EV SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN OLACAK

Ev sahibi olmayı hayal eden fakat yüksek peşinat veya banka kredisi yükü altında kalmak istemeyenler için geliştirilmiş yeni bir sistem devreye girdi. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle başlayan bu gayrimenkul sertifikası modeli, Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde uygulanıyor. Bu model, yatırımcılara düşük miktarlarla büyük projelere ortak olma imkanı sunuyor.

DAMLA KENT EVLERİ PROJESİ

Yeni inşa edilecek Damla Kent Evleri Projesi tamamen bu modelle satışa sunulacak. Her bir sertifika yalnızca 7,59 TL fiyatıyla belirlenirken, yatırımcılar bütçelerine uygun olarak istedikleri kadar alım yapabiliyor. Üstelik bu alımda hiçbir alt ya da üst limit kısıtlaması bulunmuyor. Proje toplamda 5.325 konuttan oluşurken, ilk aşamada 1.540 daire için talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ardından 11 Ağustos’tan itibaren sertifikalar Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.