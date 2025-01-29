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Kiracı Evi Boşaltmayınca Hayatı Karardı

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KIRILAN DENGE VE İFTIRA İDDİASI

İstanbul Pendik’te bulunan bir site ortamında yaşayan Uğur Aksu, 2022 yılında kayınvalidesi ve kayınpederi için aynı siteden bir daire satın almayı planladı. Ancak, daireyi satın alırken içindeki kiracı E.Y. ile iletişime geçti ve onun evden çıkmasını talep etti. Kiracı kadının evi boşaltmayı reddetmesi sonucu süreç gereğinden uzun sürdü. İddialara göre, kiracı kadın, Uğur Aksu’ya cinsel taciz suçlamasında bulunarak iftirada bulundu ve kendisi için uzaklaştırma kararı almayı talep etti.

EVE GİRİŞ YASAKLAMASI VE CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI

Aksu, satın aldığı dairenin tapusunu aldıktan sonra kiracıya çeşitli tarihlerde ek süreler tanıdı. Fakat kiracı kadın sürekli olarak tarihler üzerinde değişiklik yaparak durumu uzatmayı sürdürdü. Evden çıkmayı tercih etmeyen kiracı E.Y., Aksu’yu “cinsel amaçlı arkadaşlık kurmaya çalışmak” gibi suçlamalarla savcılığa şikâyet etti. Mahkeme, bu suçlamaları dikkate almayarak takipsizlik kararı verdi. Uğur Aksu, yaşadığı durumun adaletsizliğinden bahsederek, “3 senedir yapmadığı şeyi bırakmadı” ifadelerini kullandı.

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